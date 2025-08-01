Домовые чаты могут перевести в мессенджер MAX

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Перевести домовые чаты в национальный мессенджер MAX предлагают в Омской области. Управляющие компании уже начали получать соответствующие рекомендательные письма, сообщает сетевое издание "Om1.ru".

Начальник отдела организации деятельности и аналитической работы Государственной жилищной инспекции Омской области Андрей Коврижных отметил, что такие письма поступили из Москвы. "Рекомендации обусловлены требованиями безопасности. Но мы ни от кого ничего не требуем", — отметил он.

Председатель областного общества потребителей в сфере ЖКХ Александр Лихачёв добавил, что жилищным организациям рекомендовано до 22 августа организовать работу по созданию домовых чатов в мессенджере MAX.