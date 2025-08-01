  • 15 августа 202515.08.2025пятница
Памятник погибшим участникам СВО установили в Викуловском округе

Общество, 13:43 15 августа 2025

администрация Викуловского района | Фото: администрация Викуловского района

Памятник землякам, которые погибли, исполняя воинский долг в специальной военной операции, установили в Викуловском округе.

Он дополнил мемориал Славы с. Викулово, сообщает администрация муниципального образования.

Отдать дань уважения памяти погибших викуловчан пришли их родственники и жители всего округа.

# Викуловский район , Год героев , СВО

