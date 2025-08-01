  • 18 августа 202518.08.2025понедельник
В Тюмени назвали сумму подготовки ребенка к школе

Общество, 09:31 18 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сумму подготовки ребенка к школе назвали в Тюмени. Если покупать все необходимое, то на самую затратную часть – комплект новой одежды с обувью и необходимой канцелярией – потребуется 13 тыс. рублей, подсчитали в "Авито".

При покупке с рук тот же самый набор обойдется в 8 тыс. 400 рублей. Для девочки аналогичный комплект в среднем стоит 12 тыс. 600 рублей в новом виде и 8 тыс. рублей в ресейле.

Для занятий дома комплект из компьютерного стола и кресла в среднем будет стоить 23 тыс. рублей в новом виде и 10 тыс. рублей в ресейле.

﻿
