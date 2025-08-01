В Ялуторовске выберут самую вкусную домашнюю выпечку

Фестиваль домашней сладкой выпечки "С пылу, с жару" пройдет в Ялуторовском остроге в рамках праздника "Августовские спасы" 23 августа. Победителей определят по четырем номинациям. Их отметят денежным вознаграждением.

В культурном центре "Арт-Вояж" рассказали, что заявки на участие принимают до 21 августа. Основные номинации: выпечка национальной кухни; сдобная выпечка; выпечка с начинкой; выпечка по семейному рецепту.

За первое место кулинары получат по 3 тыс. рублей, за второе – 2 тыс. рублей, третье – 1 тыс. рублей.

По вопросам участия обращаться: 8 (34535) 2-05-95, Екатерина Сарычева.

Положение по ссылке.