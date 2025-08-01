  • 19 августа 202519.08.2025вторник
  • USD80,4256
    EUR94,0884
  • В Тюмени 15..17 С 2 м/с ветер южный

В Ялуторовске выберут самую вкусную домашнюю выпечку

Общество, 08:03 19 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фестиваль домашней сладкой выпечки "С пылу, с жару" пройдет в Ялуторовском остроге в рамках праздника "Августовские спасы" 23 августа. Победителей определят по четырем номинациям. Их отметят денежным вознаграждением.

В культурном центре "Арт-Вояж" рассказали, что заявки на участие принимают до 21 августа. Основные номинации: выпечка национальной кухни; сдобная выпечка; выпечка с начинкой; выпечка по семейному рецепту.

За первое место кулинары получат по 3 тыс. рублей, за второе – 2 тыс. рублей, третье – 1 тыс. рублей.

По вопросам участия обращаться: 8 (34535) 2-05-95, Екатерина Сарычева.

Положение по ссылке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# спасы , фестиваль , Ялуторовский острог

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:42 19.08.2025Ко Дню флага в России стартовала акция #ПодОднимФлагом
09:20 19.08.2025Команда Тюменской области станет участником первого этапа "Битвы роботов"
09:09 19.08.2025Тюменцев приглашают на показ уличной моды в "Подземку"
08:58 19.08.2025Аллея Первых может появиться на проезде Геологоразведчиков в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора