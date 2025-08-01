Тюменцев приглашают на "Общий сбор" на берегу

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Тюменских волонтеров приглашают принять участие в ежегодном Всероссийском конкурсе "Общий сбор". Конкурс проводится с 15 июля по 17 сентября 2025 года в рамках федерального проекта "Вода России" нацпроекта "Экологическое благополучие".

В 2024 году Тюменская область вошла в список самых активных регионов по участию в акции. С апреля по октябрь 2024 года в Тюменской области состоялось более 480 субботников, участие в которых приняло 11 тыс. 580 человек. Очищена береговая линия протяженностью около 450 км, собрано 1 тыс. 920 кубометров мусора, сообщают организаторы акции.

Организатором выступает ФГБУ "Аналитический центр Минприроды России" при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. В конкурсе "Общий сбор" может принять участие каждый, кто зарегистрируется на сайте сбор-волонтеров.рф.

В этом году предусмотрено десять номинаций – для индивидуальных участников, команд и специальные номинации (возможно индивидуальное и командное участие). Среди номинаций как уже ставшие ежегодными, так и новые, например, "Экоколлектив", "Эконаставники" и "Живая память".

Прием заявок и отчетов на участие в конкурсе завершится 14 сентября. К работе приступит жюри в составе директора ФГБУ "Аналитический центр Минприроды России" Вячеслава Дунаева, исполнительного директора Всероссийского экологического движения "Экосистема" Микаила Камилова, актрисы, продюсера, амбассадора акции "Вода России" Юлии Михалковой.

Имена финалистов конкурса "Общий сбор" станут известны 17 сентября.

