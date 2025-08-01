  • 19 августа 202519.08.2025вторник
Аллея Первых может появиться на проезде Геологоразведчиков в Тюмени

Общество, 08:58 19 августа 2025

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

В Тюмени на проезде Геологоразведчиков может появиться аллея Первых. С таким предложением выступил Тюменский региональный совет ветеранов войны и труда предприятий Главтюменьгеологии имени Ю.Г. Эрвье, сообщили в городской администрации.

Инициативу рассмотрят на очередном заседании комиссии по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети в границах города.

Высказать свое мнение по этому вопросу могут и жители Тюмени. Предложения принимаются до 29 августа по адресу: ул. Орджоникидзе, 24, каб. 330, тел. 51-00-94, e-mail: UlesovaNV@tyumen-city.ru.

# наименования улиц

﻿
