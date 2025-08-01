Стартовал первый модуль образовательной программы проекта "Боевой кадровый резерв"

34 ветерана СВО приступили к обучению в первом модуле образовательной программы проекта "Боевой кадровый резерв" 15 августа, сообщают организаторы проекта.

Начались первые занятия и лекции. Программа продлится год. Участников ждут четыре очных модуля, проектная работа, треки личностного развития, практика и работа с личным наставником.

“Лекции первого дня дали системное понимание современных вызовов и исторических основ государственности. Это именно те знания, которые необходимы для будущей работы”, – поделился впечатлениями участник проекта Михаил Акуличев.

Ветеран боевых действий отметил, что его участие в проекте является осознанным решением. Он хочет продолжать служить России, но уже в гражданской жизни.