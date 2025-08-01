Борис Андрианов: программу "Музыкальной экспедиции" подбираем за пять минут

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Специфика фестиваля "Музыкальная экспедиция" такова, что программа подбирается за пять минут. Это не касается Гала-концерта, там участвует тюменский оркестр "Камерата Сибири".

Об этом сказал арт-директор фестиваля, заслуженный артист России, виолончелист Борис Андрианов во время пресс-подхода, посвященного прибытию в Тюменскую область музыкальной экспедиции. Фестиваль пройдет с 15 по 17 августа.

"Мы смотрим, у кого из музыкантов какие любимые произведения. На концерте в филармонии предложили Юрию Фаворину сыграть Бриджа. Это редкое произведение. С Никитой Борисоглебским играли его в Третьяковской галерее. Захотелось повторить в Тюмени", - отметил Борис.

Тюменская область стала восьмым регионом посещения музыкантов. Они успели выступить в Калининградской области, в Югре, а также были в Греции, на островах Балтики.

Всего восемь музыкантов - рекордное количество - вошли в этот раз в состав. Среди них почетный член Международного общества валторнистов, композитор Аркадий Шилклопер, участник международных джазовых фестивалей, контрабасист Владимир Волков. Вокалистка - Алиса Тен.

Совершенно бесплатно участники фестиваля-путешественника выступят перед тюменцами у "Конторы пароходства", в Ива-парке, синагоге и в сквере Згерского. Билеты на концерт в филармонии полностью раскуплены.

Музыкальная экспедиция прибыла в тюменский регион в четвёртый раз.

"Формат уникальный - это объединение музыкантов высокого уровня в необычных локациях, пересечение традиций и чего-то нового. Это обогащает культурный ландшафт региона. И это развивает межкультурный диалог, укрепляет связи между регионами. И такие мероприятия служат почвой для партнерства власти и бизнеса", - рассказал директор департамента культуры Тюменской области Александр Сидоров.

Партнером проекта в Тюмени выступила компания "Фармасинтез".

Музыканты провели встречу с горожанами, ответили на их вопросы о творческом пути, о том, что позволяет им быть креативными, о любимых композиторах и местах Тюмени.

Сотни тюменцев поспешили на бесплатный концерт фестиваля "Музыкальная экспозиция" на набережной у Конторы пароходства. Музыканты почти два часа исполняли классические, джазовые и авторские композиции. Горожане не стеснялись выражать эмоции - долго аплодировали и кричали браво. Кстати, в завершении участники фестиваля поздравили Тюменскую область с днем рождения и подарили ирландский фолк авторства Аркадия Шилклопера.

Завтра, 16 августа, фестиваль пройдет в "Ива-парке".

Подробная программа концертов "Музыкальной экспедиции" – на сайте ТКТО.

Проект поддерживает Министерство культуры РФ и правительство Тюменской области.

Анжела Лебедева