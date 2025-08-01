  • 15 августа 202515.08.2025пятница
  • USD79,7653
    EUR93,0588
  • В Тюмени 17..19 С 1 м/с ветер западный

Борис Андрианов: программу "Музыкальной экспедиции" подбираем за пять минут

Общество, 19:50 15 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Специфика фестиваля "Музыкальная экспедиция" такова, что программа подбирается за пять минут. Это не касается Гала-концерта, там участвует тюменский оркестр "Камерата Сибири".

Об этом сказал арт-директор фестиваля, заслуженный артист России, виолончелист Борис Андрианов во время пресс-подхода, посвященного прибытию в Тюменскую область музыкальной экспедиции. Фестиваль пройдет с 15 по 17 августа.

"Мы смотрим, у кого из музыкантов какие любимые произведения. На концерте в филармонии предложили Юрию Фаворину сыграть Бриджа. Это редкое произведение. С Никитой Борисоглебским играли его в Третьяковской галерее. Захотелось повторить в Тюмени", - отметил Борис.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Тюменская область стала восьмым регионом посещения музыкантов. Они успели выступить в Калининградской области, в Югре, а также были в Греции, на островах Балтики.

Всего восемь музыкантов - рекордное количество - вошли в этот раз в состав. Среди них почетный член Международного общества валторнистов, композитор Аркадий Шилклопер, участник международных джазовых фестивалей, контрабасист Владимир Волков. Вокалистка - Алиса Тен.

﻿

Совершенно бесплатно участники фестиваля-путешественника выступят перед тюменцами у "Конторы пароходства", в Ива-парке, синагоге и в сквере Згерского. Билеты на концерт в филармонии полностью раскуплены.

Музыкальная экспедиция прибыла в тюменский регион в четвёртый раз.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

"Формат уникальный - это объединение музыкантов высокого уровня в необычных локациях, пересечение традиций и чего-то нового. Это обогащает культурный ландшафт региона. И это развивает межкультурный диалог, укрепляет связи между регионами. И такие мероприятия служат почвой для партнерства власти и бизнеса", - рассказал директор департамента культуры Тюменской области Александр Сидоров.

Партнером проекта в Тюмени выступила компания "Фармасинтез".

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Музыканты провели встречу с горожанами, ответили на их вопросы о творческом пути, о том, что позволяет им быть креативными, о любимых композиторах и местах Тюмени.

Сотни тюменцев поспешили на бесплатный концерт фестиваля "Музыкальная экспозиция" на набережной у Конторы пароходства. Музыканты почти два часа исполняли классические, джазовые и авторские композиции. Горожане не стеснялись выражать эмоции - долго аплодировали и кричали браво. Кстати, в завершении участники фестиваля поздравили Тюменскую область с днем рождения и подарили ирландский фолк авторства Аркадия Шилклопера.

﻿

Завтра, 16 августа, фестиваль пройдет в "Ива-парке".

Подробная программа концертов "Музыкальной экспедиции" – на сайте ТКТО.

Проект поддерживает Министерство культуры РФ и правительство Тюменской области.

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# культура , Министерство культуры РФ , музыка , Музыкальная экспедиция

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:13 15.08.2025В ГАУ Северного Зауралья 562 абитуриента получили бюджетные места
20:52 15.08.2025Альпак из разных городов завезли в Тюмень
20:20 15.08.2025Более 110 тысяч жителей Тюменской области получат налоговые уведомления на Госуслугах
19:50 15.08.2025Борис Андрианов: программу "Музыкальной экспедиции" подбираем за пять минут

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора