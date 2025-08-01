Альпак из разных городов завезли в Тюмень
Альпак из Сочи, Ростова-на-Дону и Воронежа завезли в Тюмень. Всего 12 животных, но их будет больше. Обосновались млекопитающие в парке “Пача Мама” на Верхнем бору.
Так как животные привезены из других парков страны, они уже привыкли к людям, не боятся их. Как отмечает управляющая парком альпак в Тюмени Наталья Скопина, экскурсии проходят в щадящем для них формате. Альпаки “общаются” с людьми, отдыхают, снова “общаются” с людьми и отдыхают. Посетителям выдают морковь – это десерт для альпак, кормят их специальными кормовыми смесями.
Для альпак построен дом площадью 60 квадратных метров. Здесь предусмотрено отопление, вода с фильтрацией, сливы. Пространство чистят и убирают каждый день. За животными ухаживают смотрители, которые проживают здесь же.
“Альпаки не агрессивные. У них гипоаллергенная шерсть, она плотная. Отправляем ее на переработку, делаем сувенирную продукцию. У нас будут свитера, шали, пончо, варежки”, – добавила Наталья Скопина.
Экскурсия длится час, всех гостей сопровождает гид. Посетители кормят животных, заходят в вольер, обнимаются, фотографируются с животными. Полчаса люди проводят с альпаками. Затем их проводят к козам и кроликам.
Также на площадке планируется проведение праздников таких как Новый год, Масленица, дни рождения.
Техническое открытие состоится 16 августа. Официальное открытие запланировано на начало сентября.
“У региона очень классное расположение. К нам приезжает достаточно много туристов. Я думаю, это идеальное место для открытия парка”, – заключила управляющая парком альпак в Тюмени.
Инна Пахомова, Александр Лабыкин