Альпак из разных городов завезли в Тюмень

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Альпак из Сочи, Ростова-на-Дону и Воронежа завезли в Тюмень. Всего 12 животных, но их будет больше. Обосновались млекопитающие в парке “Пача Мама” на Верхнем бору.

Так как животные привезены из других парков страны, они уже привыкли к людям, не боятся их. Как отмечает управляющая парком альпак в Тюмени Наталья Скопина, экскурсии проходят в щадящем для них формате. Альпаки “общаются” с людьми, отдыхают, снова “общаются” с людьми и отдыхают. Посетителям выдают морковь – это десерт для альпак, кормят их специальными кормовыми смесями.

Для альпак построен дом площадью 60 квадратных метров. Здесь предусмотрено отопление, вода с фильтрацией, сливы. Пространство чистят и убирают каждый день. За животными ухаживают смотрители, которые проживают здесь же.

“Альпаки не агрессивные. У них гипоаллергенная шерсть, она плотная. Отправляем ее на переработку, делаем сувенирную продукцию. У нас будут свитера, шали, пончо, варежки”, – добавила Наталья Скопина.

Экскурсия длится час, всех гостей сопровождает гид. Посетители кормят животных, заходят в вольер, обнимаются, фотографируются с животными. Полчаса люди проводят с альпаками. Затем их проводят к козам и кроликам.

Также на площадке планируется проведение праздников таких как Новый год, Масленица, дни рождения.

Техническое открытие состоится 16 августа. Официальное открытие запланировано на начало сентября.

“У региона очень классное расположение. К нам приезжает достаточно много туристов. Я думаю, это идеальное место для открытия парка”, – заключила управляющая парком альпак в Тюмени.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин