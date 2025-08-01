Тюменцев приглашают обсудить инклюзивную культуру

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Представителей органов власти, руководителей учреждений культуры, а также инклюзивных творческих коллективов, общественных организаций инвалидов и образовательных учреждений приглашают на круглый стол "Инклюзивная культура: приоритеты и перспективы".

Как сообщает департамент культуры Тюменской области, встреча состоится в рамках проекта Минкультуры РФ "Инклюзивный Дом искусств" 25 сентября.

Всего в рамках проекта пройдут пять круглых столов по всей России: в Тюмени, Первоуральске, Самаре, Иркутске и Москве. Участники обсудят развитие инклюзивных культурных практик.

Проект направлен на развитие инклюзивных творческих коллективов и раскрытие потенциала людей с инвалидностью в сфере искусства. Его оператор в 2025 году — Российская государственная специализированная академия искусств.

Участие возможно как очно, так и дистанционно. Регистрация открыта до 10 сентября на сайте. По итогам мероприятий опубликуют тезисы выступлений.