Пьяных водителей будут выявлять на дорогах Тюменской области в выходные дни

Общество, 13:52 16 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

114 ДТП с участием пьяных водителей произошло в Тюменской области с начала 2025 года. В этих авариях погибли 19 человек, 161 получил ранения, рассказали региональной Госавтоинспекции.

Массовые рейды "Нетрезвый водитель", направленные на противодействие пьяному вождению, пройдут в эти выходные на дорогах региона.

Госавтоинспекция также призывает тюменцев сообщать в полицию о фактах управления транспортом водителями под воздействием алкоголя или наркотиков.

# Госавтоинспекция Тюменской области , пьяная езда , рейды

﻿
