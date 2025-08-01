Пьяных водителей будут выявлять на дорогах Тюменской области в выходные дни
114 ДТП с участием пьяных водителей произошло в Тюменской области с начала 2025 года. В этих авариях погибли 19 человек, 161 получил ранения, рассказали региональной Госавтоинспекции.
Массовые рейды "Нетрезвый водитель", направленные на противодействие пьяному вождению, пройдут в эти выходные на дорогах региона.
Госавтоинспекция также призывает тюменцев сообщать в полицию о фактах управления транспортом водителями под воздействием алкоголя или наркотиков.