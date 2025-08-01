  • 16 августа 202516.08.2025суббота
Тюменец накопил штрафы за нарушения ПДД на 40 тысяч рублей

Происшествия, 14:09 16 августа 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

30 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД на 40 тыс. рублей накопил собственник автомобиля Toyota Land Cruiser. Злостного должника задержали инспекторы ДПС а ул. Щербакова в Тюмени.

Судебные приставы выписали тюменцу 30 тыс. рублей исполнительского сбора. Автомобиль должника арестован до оплаты штрафов.

