Улицу имени руководителя внешней разведки СССР Павла Фитина торжественно открыли в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Улицу имени Павла Фитина, руководителя внешней разведки СССР в годы Великой Отечественной войны, торжественно открыли в Тюмени 16 августа. Церемонию приурочили к 80-летию Великой Победы и празднованию Года Героев в Тюменской области. Новая улица появилась в Заречной части областного центра между улицами Бийская и Ижевская.

Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев от лица главы региона и правительства области поблагодарил пришедших на церемонию ветеранов за организацию работы и поздравил с открытием улицы Павла Фитина.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Друзья, мы все чаще возвращаемся к своей истории, и жизнь сама нас подталкивает к тому, чтобы знать свои корни. Изучаем историю родного края, как эта территория развивалась, как осваивали Западную Сибирь наши нефтяники, газовики, геологи. Но есть важная составляющая, которая объединяет нас всех – это Великая Отечественная война и победа в ней. Наш земляк оказался таким человеком – молодым, предприимчивым, не боящимся. Он как настоящий сибиряк проявил себя и внёс вклад в Победу. Это большая честь для нас всех", – сказал заместитель губернатора.

Андрей Пантелеев поблагодарил организаторов события. Он подчеркнул, что это не разовая акция. "Год за годом мы открываем для себя все больше страниц. Здесь мы тоже сделали небольшой вклад. Мы дали грант нашему театру "Ангажемент", его сотрудники должны поставить спектакль про Павла Фитина до конца года", – заключил он.

На церемонии присутствовал Герой России, Почетный гражданин Тюменской области Владимир Шарпатов.

"Сегодня действительно замечательный день. Мы, тюменцы не забываем тех, кто никогда не должен забыть быть забыт. Павел Михайлович родился на тюменской земле и сегодня мы будем присутствовать при открытии улицы его имени. Очень сложна и ответственна была работа Павла Михайловича”, – произнес он. Он выразил уверенность, что пройдет небольшое время и здесь будет оазис, где будут встречаться люди, радоваться дети.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

