В Тюмени обсудили новации в лечении новообразований с использованием эндоскопии

Общество, 08:42 17 августа 2025

Диагностику и лечение новообразований желудочно-кишечного тракта с использованием эндоскопии обсудили специалисты в Тюмени. Семинар, который прошел в МСЧ "Нефтяник", дополнили практикумом с участием главного эндоскописта Ленинградской области Александра Филина, сообщает медучреждение.

"У пациентки обнаружилась патология двенадцатиперстной кишки. Удаление эндоскопическим методом связано с большим риском осложнений. Оценив риски и преимущества, пришли к выводу, что активной терапевтической тактики не требуется", - прокомментировал клинический случай Александр Филин.

По его словам, современная эндоскопия является единственным способом детально осмотреть слизистую оболочку органов пищеварения и провести необходимые лечебные и диагностические манипуляции. Никакой другой метод не способен одновременно обследовать внутренние органы и удалить подозрительные ткани для дальнейшего анализа.

По словам заведующей отделением эндоскопии МСЧ "Нефтяник" Галины Петуховой, ее отделение соответствует современным мировым стандартам оказания медицинской помощи.

"Мы проводим обследование всех отделов желудочно-кишечного тракта, выполняем эндобилиарную эндоскопию и бронхоскопию. Отделение активно занимается не только диагностическими процедурами, но и различными видами оперативных вмешательств. И мы постоянно учимся, повышая свои компетенции и делимся опытом с коллегами", уточнила завотделением.

