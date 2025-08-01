  • 17 августа 202517.08.2025воскресенье
В Тюменской области назвали даты школьных каникул

Общество, 13:19 17 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Даты школьных каникул нового учебного года назвали в Тюменской области. Осенние начнутся 27 октября и продлятся девять дней – до 4 ноября, сообщает инфоцентр регионального правительства со ссылкой на рекомендации по организации учебного процесса в регионах Министерства просвещения РФ.

Зимой школьники отдохнут 13 дней – с 29 декабря по 10 января.

Весенние каникулы начнутся 28 марта и продлятся по 5 апреля.

Дополнительные каникулы для первоклассников пройдут с 14 по 22 февраля

Завершится учебный год 28 мая 2026 г.

Отметим, что для учеников девятых и одиннадцатых классов дата окончания учебного года определяется расписанием Государственной итоговой аттестации.

﻿
