Тюменская студентка спасает раненых военных в ростовском госпитале

ТюмГУ ТюмГУ

Руководитель Центра добровольцев ТюмГУ Евгения Ошуркова вошла в ротацию Гуманитарного добровольческого корпуса и отправилась в военный госпиталь в Ростове-на-Дону. Здесь она помогает раненым, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Команда центра добровольцев посетила встречу с представителем Гуманитарного добровольческого корпуса по вопросам участия в гуманитарных миссиях.

"Я исполняю мечту и выполняю свою жизненную миссию — помогать людям, дарить добро", — поделилась Евгения Ошуркова.

Её дни проходят в отделении челюстно-лицевой хирургии и стоматологии ростовского госпиталя.

"Но я здесь не только ради процедур. Каждое утро — это слова поддержки, забота, улыбка и рука, протянутая вовремя. Сопровождаю бойцов на обследования, разговариваю с ними, слушаю их истории и в этот момент боль отступает, а на лице появляется тёплая, настоящая улыбка", — рассказала тюменка.