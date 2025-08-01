Преподаватели ТМУ собрали школьные принадлежности для 48 учеников с ОВЗ
Для 48 детей с инвалидностью, из малообеспеченных и многодетных семей, а также для детей военнослужащих собрали средства на покупку школьных принадлежностей работники Тюменского медицинского университета. Они приняли участие в благотворительной акции "Собери ребенка в школу".
В школьные наборы вошли предметные тетради, пеналы, краски, кисти и альбомы для рисования, папки-конверты для бумаг, линейки, карандаши, ручки, фломастеры и мешки для обуви — все, что необходимо шестиклассникам. Стоимость каждого комплекта составила около 1,5 тысяч рублей.
Инициатором участия вуза в акции стала председатель комиссии по здравоохранению и социальной реабилитации Общественной палаты Тюменской области, доцент Тюменского медицинского университета Джинна Лебедева. Акцию поддержали работники всех структурных подразделений университета, Тюменская региональная общественная организация выпускников ТМУ, партнеры вуза.
Школьные наборы направлены в Центр детей-инвалидов и сирот "Творчество", в ближайшее время будут переданы юным жителям Тюменского, Заводоуковского и Нижнетавдинского районов.