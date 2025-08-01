  • 18 августа 202518.08.2025понедельник
  • USD80,0224
    EUR93,7094
  • В Тюмени 21..23 С 4 м/с ветер западный

Рассчитать сумму НДФЛ тюменцы могут на специальном сервисе

Общество, 17:13 18 августа 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

С помощью сервиса "Калькулятор НДФЛ" жители Тюменской области могут рассчитать сумму налогов по заработной плате, сообщает региональное управление ФНС России.

Кроме того доступны расчеты по предпринимательской деятельности (за минусом доходов), по договорам гражданско-правового характера, сдаче имущества в аренду, продаже или получению в дар недвижимости или транспорта, процентам по вкладам в банках, дивидендам, операциям с ценными бумагами.

Для расчета суммы налога к уплате необходимо выбрать год получения дохода, подтвердить статус налогового резидента, указать вид дохода и его общую сумму. Калькулятор сам подберет нужную налоговую ставку и автоматически рассчитает сумму к уплате на основе введенных данных.

Обращаем внимание, что рассчитанная сумма НДФЛ является приблизительной и носит справочный характер, так как не учитывает налоговые вычеты и прочие виды доходов, к которым применяются иные ставки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# налоги и финансы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:24 18.08.2025Во дворах Тобольска обустраивают парковки и тротуары
17:13 18.08.2025Рассчитать сумму НДФЛ тюменцы могут на специальном сервисе
16:51 18.08.2025Названа годовая учебная нагрузка на школьников
16:45 18.08.2025Тюменских автомобилистов предупреждают о тумане

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора