Рассчитать сумму НДФЛ тюменцы могут на специальном сервисе

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

С помощью сервиса "Калькулятор НДФЛ" жители Тюменской области могут рассчитать сумму налогов по заработной плате, сообщает региональное управление ФНС России.

Кроме того доступны расчеты по предпринимательской деятельности (за минусом доходов), по договорам гражданско-правового характера, сдаче имущества в аренду, продаже или получению в дар недвижимости или транспорта, процентам по вкладам в банках, дивидендам, операциям с ценными бумагами.

Для расчета суммы налога к уплате необходимо выбрать год получения дохода, подтвердить статус налогового резидента, указать вид дохода и его общую сумму. Калькулятор сам подберет нужную налоговую ставку и автоматически рассчитает сумму к уплате на основе введенных данных.

Обращаем внимание, что рассчитанная сумма НДФЛ является приблизительной и носит справочный характер, так как не учитывает налоговые вычеты и прочие виды доходов, к которым применяются иные ставки.