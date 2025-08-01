  • 18 августа 202518.08.2025понедельник
  • USD80,0224
    EUR93,7094
  • В Тюмени 18..20 С 0 м/с ветер юго-западный

Тюменские врачи успешно прооперировали малыша с тяжелым пороком сердца

Общество, 17:46 18 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Трехлетнего малыша с тяжелым пороком сердца прооперировали врачи областной клинической больницы №1 в Тюмени. Главный врач Иван Попов вместе с коллегами успешно провел циркулярную резекцию гортани и трахеи. Сейчас маленький пациент готовится к заключительному этапу коррекции порока сердца, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Как пояснил врач-торакальный хирург Иван Попов, специалистам удалось выполнить одномоментную резекцию части гортани и 4 см шейного отдела трахеи с полным восстановлением просвета дыхательных путей и сохранить речевую функцию гортани. "Это большой профессиональный успех всего коллектива", - сказал он.

"Ребенок поправляется. Когда все заживет, то будет выполнен второй этап — через 2-3 месяца ему удалят бандаж легочной артерии и сделают пластику на дефект межжелудочковой перегородки", - отметил главный внештатный детский специалист, сердечно-сосудистый хирург УФО и Тюменской области Кирилл Горбатиков.

В Центре торакальной хирургии ОКБ №1 Тюмени прооперировано уже более 400 пациентов с различными формами рубцового поражения трахеи и бронхов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# кардиология , ОКБ №1

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:47 18.08.2025Многодетная семья из Тюмени открыла фотобизнес по социальному контракту
20:07 18.08.2025В Тобольске завершают подготовку к отопительному сезону
19:39 18.08.2025Фестиваль деревянной парковой скульптуры пройдет в Уватском районе
19:28 18.08.2025Максим Афанасьев стал наставником проекта "Боевой кадровый резерв"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора