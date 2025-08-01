Тюменские врачи успешно прооперировали малыша с тяжелым пороком сердца

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Трехлетнего малыша с тяжелым пороком сердца прооперировали врачи областной клинической больницы №1 в Тюмени. Главный врач Иван Попов вместе с коллегами успешно провел циркулярную резекцию гортани и трахеи. Сейчас маленький пациент готовится к заключительному этапу коррекции порока сердца, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Как пояснил врач-торакальный хирург Иван Попов, специалистам удалось выполнить одномоментную резекцию части гортани и 4 см шейного отдела трахеи с полным восстановлением просвета дыхательных путей и сохранить речевую функцию гортани. "Это большой профессиональный успех всего коллектива", - сказал он.

"Ребенок поправляется. Когда все заживет, то будет выполнен второй этап — через 2-3 месяца ему удалят бандаж легочной артерии и сделают пластику на дефект межжелудочковой перегородки", - отметил главный внештатный детский специалист, сердечно-сосудистый хирург УФО и Тюменской области Кирилл Горбатиков.

В Центре торакальной хирургии ОКБ №1 Тюмени прооперировано уже более 400 пациентов с различными формами рубцового поражения трахеи и бронхов.