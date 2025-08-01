  • 18 августа 202518.08.2025понедельник
5 тыс. тюменцев посетили "Музыкальную экспедицию"

Общество, 18:45 18 августа 2025

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

5 тыс. зрителей побывали на фестивале "Музыкальная экспедиция" в Тюмени. У горожан была возможность посетить шесть концертов на необычных площадках.

Выступления прошли на набережной, в "Ива-парке", Музейном комплексе имени Словцова, синагоге, сквере имени Згерского и Тюменской филармонии.

Арт-директор проекта Борис Андрианов рассказал, что Тюменская область стала финальной точкой экспедиции в этом году.

"Мы посетили 8 регионов и 4 страны, дав около 60 концертов. За время экспедиции с нами выступили 58 музыкантов и 5 коллективов. Рад, что финальный аккорд прозвучал в переполненном зале Тюменской филармонии, что свидетельствует об успехе фестиваля", — отметил он.

В Тюменской области фестиваль состоялся в четвертый раз, сообщает информационный центр правительства региона.

