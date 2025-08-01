  • 18 августа 202518.08.2025понедельник
  • USD80,0224
    EUR93,7094
  • В Тюмени 18..20 С 0 м/с ветер юго-западный

Максим Афанасьев стал наставником проекта "Боевой кадровый резерв"

Общество, 19:28 18 августа 2025

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Наставником проекта "Боевой кадровый резерв" стал глава Тюмени Максим Афанасьев. Он поделится опытом с участниками программы.

По мнению главы города, именно наставники должны быть полноценным, полезным навигатором для участников.

"Кому, как не нам, людям, которые имеют за спиной опыт, имеют практики и определенные административные ресурсы, не быть рядом, не сопровождать, не подсказывать, не ориентировать?", — прокомментировал Максим Афанасьев.

Проект "Боевой кадровый резерв" направлен на развитие навыков и компетенций ветеранов и участников специальной военной операции для работы в органах государственной и муниципальной власти, организациях экономики Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Боевой кадровый резерв , Максим Афанасьев

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:47 18.08.2025Многодетная семья из Тюмени открыла фотобизнес по социальному контракту
20:07 18.08.2025В Тобольске завершают подготовку к отопительному сезону
19:39 18.08.2025Фестиваль деревянной парковой скульптуры пройдет в Уватском районе
19:28 18.08.2025Максим Афанасьев стал наставником проекта "Боевой кадровый резерв"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора