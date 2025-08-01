Максим Афанасьев стал наставником проекта "Боевой кадровый резерв"

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Наставником проекта "Боевой кадровый резерв" стал глава Тюмени Максим Афанасьев. Он поделится опытом с участниками программы.

По мнению главы города, именно наставники должны быть полноценным, полезным навигатором для участников.

"Кому, как не нам, людям, которые имеют за спиной опыт, имеют практики и определенные административные ресурсы, не быть рядом, не сопровождать, не подсказывать, не ориентировать?", — прокомментировал Максим Афанасьев.

Проект "Боевой кадровый резерв" направлен на развитие навыков и компетенций ветеранов и участников специальной военной операции для работы в органах государственной и муниципальной власти, организациях экономики Тюменской области.