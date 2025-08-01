  • 19 августа 202519.08.2025вторник
Конкурс в колледже искусственного интеллекта ТюмГУ достиг 18,8 человек на место

Общество, 17:47 19 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В колледже искусственного интеллекта, креативного мышления и мастерства ТюмГУ завершился прием на бюджетную основу по программам среднего специального образования. На три программы было выделено 100 бюджетных мест, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Самый высокий конкурс наблюдался на образовательную программу "Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем" — 18,8 человек на место, проходной балл составил 4,88. По семь человек на место претендовали на "Анимацию и анимационное кино", по шесть — на "Преподавание в начальных классах".

"За период приемной кампании было подано более 1700 заявлений от обучающихся. Среди зачисленных - абитуриенты со средним баллом от 4,2 до 5,0 в зависимости от направления подготовки. Все это свидетельствует о востребованности указанных образовательных программ среднего профессионального образования в регионе", - прокомментировала итоги приема на бюджет в ИИ-колледж его директор Ольга Кузьменко.

Всего в колледже реализуются семь программ: пять на базе 9-ти классов и две на базе 11-ти.

На данный момент также 374 человека рекомендованы к зачислению на бюджетную основу по программам СПО в Тобольский пединститут (филиал ТюмГУ).

Напомним, прием документов для поступающих на платной основе продолжается до 22 августа.

