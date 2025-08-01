Почти половина обращений в тюменский Росреестр касается регистрации недвижимости

Регистрации прав на недвижимость и следок с ним, а также кадастрового учета касались 48 % от 967 тыс. обращений в Росреестр от жителей Тюменской области в первом полугодии.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, вопросов земельного контроля и надзора касались 29 % заявлений, контроля за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих – 14 %, землеустройства, установления границ, мониторинга земель, кадастровой деятельности – 5 %.

При этом, 2 тыс. 63 обращения поступило в тюменский Росреестр через платформу обратной связи: 99,7 % вопросов заявителей, направленных через сервис, решены.