Более 300 жителей Тюменской области прошли обучение по нацпроекту "Кадры"

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

305 жителей Тюменской области в 2025 году прошли обучение или проходят в настоящий момент по нацпроекту "Кадры". В 2024 году 1 тыс. 402 жителя получили новую профессию и нашли работу.

Выпускница Тюменского института культуры Альбина Белова получила новую профессию. Теперь она портной-закройщик и работает в ателье "Храбрый портняжка".

"С 2015 года я работала музыкальным руководителем в школе и детском саду Тюменского района, а потом решила, что надо быстро поменять работу, - рассказала она корр. "Тюменской линии". - Приехала в кадровый центр в Ярковском районе. Через полгода получила направление в Тюменский техникум индустрии питания и сервиса. Училась сначала на портного в течение двух с половиной месяцев, а потом еще и на закройщика. Сейчас у меня очень интересная работа".

Всего в 2024 году обучение в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография" прошли 1 тыс. 402 жителя Тюменской области. Почти 75% из них нашли работу по новой профессии.

"В 2025 году, благодаря реализации национального проекта "Кадры", уже 305 жителей региона прошли обучение или проходят его в настоящий момент, - сообщила начальник отдела по развитию карьеры и профессиональных навыков отделения центра занятости населения по Тюмени и Тюменскому муниципальному округу области Любовь Заворина. – Люди выбирают самые разные профессии - от няни и горничной до оператора беспилотных летательных аппаратов. В этом году очень велик спрос на профессии, связанные с информационными технологиями".

Заявление на обучение нужно подать онлайн, на портале "Работа России". В случае, если у человека нет возможности подать заявление онлайн или возникли сложности, он может прийти в кадровый центр, где специалисты помогут ему с подачей заявления. В течение трёх рабочих дней необходимо обратиться в центр занятости населения для представления документов, подтверждающих соответствие категории, указанной в заявлении, и прохождения профессиональной ориентации. По её итогам заявление будет одобрено, отклонено или будет выдана рекомендация по смене программы обучения.

"В рамках национального проекта "Кадры" бесплатное обучение за счет средств федерального бюджета могут получить отдельные категории граждан – предпенсионеры, граждане, осуществляющие уход за детьми до трех лет, безработные, и некоторые другие категории, с полным перечнем которых можно ознакомиться на портале "Работа России", - пояснила Любовь Заворина.

После подачи заявления на обучение, на основе результатов профориентационного тестирования специалисты кадрового центра подбирают оптимальную образовательную программу, которая наилучшим образом соответствует способностям и карьерным целям человека. Обучение может продолжаться от месяца до четырех в зависимости от выбранной специальности. Если по завершении обучения гражданину потребуется помощь в трудоустройстве по новой профессии, кадровый центр оказывает содействие в поиске работы: это включает в себя активный подбор актуальных вакансий и предложение их соискателю.

Работодатели Тюменской области имеют на портале "Работа России" личные кабинеты, где размещают вакансии, которые им необходимо заполнить. За каждым работодателем закреплен специалист центра занятости, который постоянно сопровождает этого работодателя.

Всего на 1 августа 2025 года в Тюменской области заявлено 29 тыс. вакансий.

Борис Олейник