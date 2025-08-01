Названы самые популярные специальности у абитуриентов

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Специальности инженерно-технического профиля, педагогические и медицинские специальности лидируют по популярности в этом году, сообщил глава Минобрнауки России Валерий Фальков на первом Всероссийском педагогическом съезде.

"По итогам основного приема в вузы заполнено 98,5% бюджетных мест. Всего в этом году выделено 441 тыс. 988 мест, на них в основной прием зачислены 435 тыс. 186 человек", – сообщил он.

Сейчас на оставшиеся бюджетные места в ряде вузов объявили дополнительный прием. Их количество сократилось почти в три раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

"Окончательные итоги подведем позже, но видно, что качество планирования и профориентационной работы вузов растет. Пользуясь случаем, уважаемые коллеги, хотел бы поблагодарить не только университеты, хочу, в первую очередь, сказать огромное спасибо учителям, педагогам, директорам школ, всем тем, кто подготовил к поступлению в российские университеты ребят, с кем мы будем работать ближайшие годы", — отметил Валерий Фальков.