  • 20 августа 202520.08.2025среда
  • USD80,3466
    EUR93,5604
  • В Тюмени 17..19 С 1 м/с ветер юго-восточный

В Тюмени кадеты и ветераны станцуют офицерский вальс

Общество, 18:43 20 августа 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

V Офицерский вальс пройдет на площади 400-летия Тюмени в День офицера, 21 августа. Мероприятие начнется в 14 часов с торжественного митинга и возложения цветов к мемориалу "Вечный огонь" на площади Памяти (ул. Малыгина, 85).

По информации организаторов, в 15 часов на площади 400-летия Тюмени стартует работа интерактивных площадок: выставка военных экспонатов, техники силовых структур, вещей домашнего быта "Отец. Отчество. Отечество", выставка автоклуба "Ретро-классика", техники МЧС. Посетителей ожидают захватывающие спортивные состязания: лазертаг, лучный поединок и гладиаторские поединки.

Праздничная программа запланирована с 15 часов 30 минут, которая начнется с офицерского вальса. Перед тюменцами выступят ветераны, действующие офицеры, будущие защитники – кадеты и воспитанники военно-патриотических клубов.

После состоится церемония награждения волонтеров и общественных организаций, внесших значительный вклад в сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Гостей ждет выступление духового оркестра Главного управления МЧС России по Тюменской области и выступления творческих коллективов и исполнителей Тюмени.

Завершится день массовым исполнением вальса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# вальс , площадь 400-летия Тюмени

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:15 20.08.2025На Фестивальй площади Тобольска построят амфитеатр
19:54 20.08.2025Два кафе в Тюменской области использовали сырье неизвестного происхождения
19:32 20.08.2025Более 7 тыс. заявлений на секции и кружки подали жители Тюменской области онлайн
19:10 20.08.2025Благоустройство берега реки Иртыш обсудили в Тобольске

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора