В Тюмени кадеты и ветераны станцуют офицерский вальс

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

V Офицерский вальс пройдет на площади 400-летия Тюмени в День офицера, 21 августа. Мероприятие начнется в 14 часов с торжественного митинга и возложения цветов к мемориалу "Вечный огонь" на площади Памяти (ул. Малыгина, 85).

По информации организаторов, в 15 часов на площади 400-летия Тюмени стартует работа интерактивных площадок: выставка военных экспонатов, техники силовых структур, вещей домашнего быта "Отец. Отчество. Отечество", выставка автоклуба "Ретро-классика", техники МЧС. Посетителей ожидают захватывающие спортивные состязания: лазертаг, лучный поединок и гладиаторские поединки.

Праздничная программа запланирована с 15 часов 30 минут, которая начнется с офицерского вальса. Перед тюменцами выступят ветераны, действующие офицеры, будущие защитники – кадеты и воспитанники военно-патриотических клубов.

После состоится церемония награждения волонтеров и общественных организаций, внесших значительный вклад в сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Гостей ждет выступление духового оркестра Главного управления МЧС России по Тюменской области и выступления творческих коллективов и исполнителей Тюмени.

Завершится день массовым исполнением вальса.