Миграцию тяжелых металлов и нефтяных углеводородов изучают тюменские ученые 

Общество, 15:32 20 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Работу над проектом "Миграция и аккумуляция тяжелых металлов и нефтяных углеводородов в модельной системе "почва-растение" ведут ученые ТюмГУ. Он получил поддержку Российского научного фонда, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

"Проект направлен на решение фундаментальной проблемы биогеохимии: закономерностей поведения тяжелых металлов и нефтяных углеводородов в системе "почва-растение" и их влияния на биохимические показатели растений. Совместное присутствие в загрязненных почвах нефтяных углеводородов и тяжелых металлов может приводить к эффектам синергизма или антагонизма и влиять на миграцию токсикантов из почв в растения", — пояснил доцент кафедры органической и экологической химии ТюмГУ Александр Петухов.

Работа будет проходить в Школе естественных наук ТюмГУ. Ученые планируют изучить поведения токсикантов в модельных условиях: искусственно загрязненные почвы, проращивание овса посевного. Изучение биохимического отклика растений на внесение различных доз токсикантов, отдельно и совместно, позволит сформировать представление о допустимых нагрузках на экосистему. Это важно для определения предельно допустимых содержаний токсикантов, особенно нефтепродуктов, в почве.

"Результаты работы позволят глубже понять процессы биогеохимической миграции тяжелых металлов и трансформацию нефтяных углеводородов в природе и могут быть использованы для проведения рекультивации загрязненных почв при разливе нефти, нефтепродуктов, на месте бывших свалок наиболее бережным способом — фиторемедиацией. Кроме того, результаты расчетов по степени извлечения различных форм металлов позволяют оценивать время проведения рекультивационных мероприятий и их эффективность", — уточнил Александр Петухов.

