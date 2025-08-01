  • 20 августа 202520.08.2025среда
Ольга Швецова: быть наставником проекта "Боевой кадровый резерв" - большая ответственность

Общество, 18:32 20 августа 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" (архив)

Быть наставником проекта "Боевой кадровый резерв" - большая ответственность и доверие со стороны организаторов проекта. Об этом рассказала председатель комитета Тюменской областной думы по социальной политике Ольга Швецова.

Она считает, что помимо того, что нужно передать участникам опыт, помочь адаптироваться к мирной жизни и найти новые возможности для развития, необходимо стать друзьями.

"Очень важно с человеком, который будет со мной в паре, установить контакт, найти соприкосновение души. Это позволит понимать друг друга с полуслова в течение года. Хочу, чтобы это были дружеские, хорошие отношения, надеюсь, у всех наставников это получится", - сказала она.

# Боевой кадровый резерв , Ольга Швецова

