Тюменцы могут проголосовать за работы земляков в конкурсе "Знать, чтобы помнить"

Общество, 18:29 20 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Партия "Единая Россия" запустила народное голосование за лучшие авторские ролики конкурса "Знать, чтобы помнить". Он приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает полпредство.

Участниками стали боле 2,3 тыс. музеев школ и вузов из 82 регионов страны. Среди них много представителей регионов Уральского федерального округа. Например, ребята из поселка Валериановский Свердловской области рассказали, почему их школа носит имя Героя Советского Союза Анатолия Рогозина, юные жители Тобольска - о музее школы, а также представлено много историй о прадедах-участниках Великой Отечественной войне.

Все работы размещены на специальном разделе сайта диктантпобеды.рф. Можно проголосовать за три ролика в каждой номинации.

﻿
