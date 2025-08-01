Более 7 тыс. заявлений на секции и кружки подали жители Тюменской области онлайн

Более 7 тыс. заявлений в онлайн-формате поступило на Навигаторе дополнительного образования Тюменской области. Из них более 4 тыс. через Единый портал госуслуг, более 2 тыс. через Навигатор.

В первый день приема заявлений, 19 августа, на Навигаторе было зафиксировано более 200 тыс. просмотров страниц (13 тыс. уникальных пользователей), что в 2,5 раза больше, чем в прошлом году.

Сейчас порядка 4,5 тыс. уникальных заявлений находятся в очереди на отправку. Из-за высокой нагрузки работа системы временно осложнилась. Однако приняты все необходимые меры для стабилизации работы платформы.

Все заявления будут обработаны и переданы специалистам. В личном кабинете пользователя в течение недели отобразится статус заявления.

Для удобства родителей на Навигаторе есть цифровой помощник. С помощью Эдоши можно подобрать подходящее направление для вашего ребенка, учитывая его возраст, интересы и удобное местоположение, сообщили в департаменте информатизации Тюменской области. Всего на ресурсе размещено более 1,6 тыс. программ, включая 180 направлений в сфере технического и ИТ-образования.