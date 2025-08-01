В трех районах Тюмени в июле подешевела аренда жилья

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В трех районах Тюмени в июле снизились ставки долгосрочной аренды жилья. Снижение стоимости отмечалось в Центральном, Восточном и Ленинском районах, сообщает сервис Яндекс Аренда.

Самая низкая медианная ставка долгосрочной аренды в июле отмечалась в Ленинском административном округе - 25 тыс. рублей. Это на 2,4% ниже, чем месяцем ранее. Наиболее высокая ставка - в Центральном округе - 33, 3 тыс. рублей (минус 4,4%). Также сокращение стоимости арендного жилья наблюдалось в Восточном округе – минус 3,7% (25, 9 тыс. рублей)

В Калининском административном округе стоимость аренды увеличилась на 1% – до 27, 8 тыс. рублей.

В июле на рынке долгосрочной аренды в Тюмени также изменилось и предложение. В Восточном округе экспозиция выросла на 7,3% за месяц, тогда как в остальных она сократилась: в Калининском на 9,2%,а в Ленинском на 8,6%, в Центральном на 3,1%.

"Снижение цен в большинстве районов Тюмени связано с ростом числа предложений за последний месяц, в частности наиболее недорогих квартир массового сегмента. Это и привело к небольшому снижению стоимости в трех из четырех округов Тюмени", — отметил руководитель сервиса Яндекс Аренда Роман Жуков.