  • 22 августа 202522.08.2025пятница
  • USD80,2548
    EUR93,5049
  • В Тюмени 13..15 С 1 м/с ветер северо-западный

В трех районах Тюмени в июле подешевела аренда жилья

Экономика, 18:17 21 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В трех районах Тюмени в июле снизились ставки долгосрочной аренды жилья. Снижение стоимости отмечалось в Центральном, Восточном и Ленинском районах, сообщает сервис Яндекс Аренда.

Самая низкая медианная ставка долгосрочной аренды в июле отмечалась в Ленинском административном округе - 25 тыс. рублей. Это на 2,4% ниже, чем месяцем ранее. Наиболее высокая ставка - в Центральном округе - 33, 3 тыс. рублей (минус 4,4%). Также сокращение стоимости арендного жилья наблюдалось в Восточном округе – минус 3,7% (25, 9 тыс. рублей)

В Калининском административном округе стоимость аренды увеличилась на 1% – до 27, 8 тыс. рублей.

В июле на рынке долгосрочной аренды в Тюмени также изменилось и предложение. В Восточном округе экспозиция выросла на 7,3% за месяц, тогда как в остальных она сократилась: в Калининском на 9,2%,а в Ленинском на 8,6%, в Центральном на 3,1%.

"Снижение цен в большинстве районов Тюмени связано с ростом числа предложений за последний месяц, в частности наиболее недорогих квартир массового сегмента. Это и привело к небольшому снижению стоимости в трех из четырех округов Тюмени", — отметил руководитель сервиса Яндекс Аренда Роман Жуков.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# аренда , жилье , цены

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:17 21.08.2025В трех районах Тюмени в июле подешевела аренда жилья
17:43 21.08.2025Выдача потребительских кредитов в Тюменской области выросла на 14,9 % за месяц
16:48 21.08.2025В санаториях Тюменской области отдохнули 76 тысяч человек за шесть месяцев
16:26 21.08.20251,5 тысячи домов в Тюмени представили документы по готовности к зиме

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора