Четвертая смена лагеря "Время юных героев" объединила 150 подростков из Тюменской области

Общество, 18:43 21 августа 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив)

Финальную летнюю профильную смену военно-патриотического лагеря "Время юных героев" в 2025 году торжественно закрыли в Тюмени. Ее участниками стали 150 юных патриотов из областной столицы, Голышмановского, Бердюжского, Ишимского, Омутинского, Упоровского, Юргинского и Тобольского муниципальных округов.

На протяжении 14 дней юноши и девушки в возрасте от 14 до 17 лет изучали основы национальной безопасности Российской Федерации, огневой, тактической, инженерной подготовки, тактической медицины, организации связи и управления беспилотными летательными аппаратами.

Кроме учебных занятий, курсанты активно участвовали в спортивно-массовых мероприятиях, где развивали навыки управления мототехникой, погружались под воду с аквалангом, принимали участие в фиджитал-турнире, летнем полиатлоне и военно-спортивном турнире "Игры ВОИНов" в спортивном стрелковом комплексе "Стальной азарт".

Учебные занятия проводили опытные инструкторы филиала Центра "ВОИН", прошедшие обучение в Российском университете спецназа, молодежном патриотическом центре "Машук", Московском педагогическом университете при участии Учебного центра тактической медицины и Федерации практической стрельбы России.

В рамках лагеря курсанты встретились с летчиком-штурмовиком, кавалером трех орденов Мужества, заместителем директора департамента молодежной политики Тюменской области Виктором Квасовым, мастером спорта по MMA и боевому самбо Вальмиром Галиевым, а также с сотрудниками Специального отряда быстрого реагирования "Сова" Управления Росгвардии по Тюменской области, пожарно-спасательной части № 13, регионального управления ФСБ, областной службы экстренного реагирования и военного комиссариата региона.

На торжественной церемонии курсантам вручили сертификаты об окончании образовательной программы.

Отметим, с 19 июня по 20 августа в Тюменской области прошло четыре смены военно-патриотического лагеря на площадках двух оборонно-спортивных лагерей "Алые паруса" и регионального центра "Аванпост". Всего в сменах приняли участие 600 курсантов из Тюменской области и других регионов России.

# патриотизм , патриотическое воспитание , подростки , центр Воин

﻿
