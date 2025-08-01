Победителей регионального этапа премии "Гордость нации – 2025" назовут в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Победителей регионального этапа премии "Гордость нации – 2025" назовут во Дворце культуры "Нефтяник" в Тюмени 29 августа. Начало - в 13 часов, сообщает информационный центр правительства региона.

Более 100 участников - представители общественных организаций, учреждений культуры и образования, коллективы национально-культурных автономий и национально-общественных объединений - выдвинули проекты на соискание премии.

"Интерес к конкурсу растет с каждым годом, это заметно по количеству заявок. Надеемся, что победители регионального этапа смогут достойно представить Тюменскую область и на окружном, и федеральном этапах", - сказал председатель комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Рзаев.

Победителями признаны 32 участника из Тюмени, Тобольска, Ишима, Уватского, Упоровского, Исетского, Голышмановского, Казанского и других муниципальных округов.

В Тюменской области премия "Гордость нации - 2025" вручается по семи номинациям, в частности, за вклад в обеспечение гражданского единства межнационального согласия, в сохранение и развитие родных языков, развитие культуры народов Тюменской области. Отдельно жюри отметит достижения участников СВО и членов их семей.

"Уже на следующей неделе, 29 августа, мы наградим активистов, представляющих организации из сфер культуры и образования, национально-общественные объединения, отметим защитников Отечества и их семьи, студентов", - прокомментировал председатель реготделения Ассамблеи народов России Евгений Воробьев.

Окружной этап "Гордости нации - 2025" пройдет по семи номинациям. Прием заявок продлится до 30 сентября. Торжественная церемония награждения состоится в Екатеринбурге в октябре.

Завершающим этапом станет награждение лауреатов федерального уровня. Церемония пройдет в Москве 10 ноября.