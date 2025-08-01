Алексей Вовченко: Тюменская область – родоначальник системы образования в сфере предпринимательства

Образование – одна из ключевых тем бизнес-форума "Слет успешных предпринимателей", который проходит в Тюмени. Участники слета обмениваются опытом и обсуждают возможности получения новых знаний для развития своего бизнеса, сообщает информационный центр правительства региона.

"Тюменская область – родоначальник системы образования в сфере предпринимательства. Сейчас идет работа над формированием государственного образовательного стандарта для подготовки специалистов этой отрасли. И тюменская земля как раз-таки выполняет здесь роль основоположника", - сказал генеральный директор Национального агентства развития квалификаций Алексей Вовченко.

По словам заместителя директора департамента Минобрнауки Александра Ведехина, уже сейчас предпринимательское образование преподается во многих университетах, но, как правило, оно спрятано за ширму "инновационного менеджмента", "экономики предприятий" и других направлений. Каждый университет по-своему понимает набор знаний и компетенций, которыми должен обладать выпускник. Необходим единый стандарт, его мы хотим сформировать с участием самих предпринимателей.

Предпринимательство – одна из сложнейших профессий, убежден основатель форума, директор международной школы предпринимательства ТюмГУ Эдуард Омаров.

"Только два процента проектов вырастает до малого бизнеса, 0,3% – до среднего. Все остальное остается нано- и микробизнесом. Почему? Потому что не было возможности научиться. Мы все занимались самообразованием. Уже сейчас на своем опыте понимаем, каким компетенциям нужно обучать будущих предпринимателей. В ТюмГУ мы открыли первую в России базовую кафедру предпринимательства. В этом году на бакалавре выделено 60 мест, заявок поступило 1380. К нам приезжают представители университетов со всей страны, чтобы перенимать наш опыт", - сказал он.

В 2025 году состоялся первый выпуск магистрантов международной школы предпринимательства ТюмГУ. Дипломы получили 52 выпускника – все они во время учебы работали над развитием своих бизнес-проектов.