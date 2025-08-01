В четырех городах Тюменской области работают 180 общедоступных Wi-Fi-точек

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 180 общедоступных Wi-Fi-точек "TyumenFree" отображаются в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске на карте Тюменской области "2ГИС". Теперь жители и гости региона смогут найти места с доступом к интернету на мобильных устройствах, даже если мобильный интернет временно не работает, сообщили в региональном департаменте информатизации.

Для подключения к сети необходимо выбрать Wi-Fi сеть "TyumenFree" и следовать инструкциям на странице регистрации, которая автоматически появляется при подключении.

"За текущий месяц более 460 тысяч гостей и жителей региона воспользовались бесплатной региональной сетью Wi-Fi. С расположением сети бесплатных точек Wi-Fi можно ознакомиться как в самом геосервисе "2ГИС", так и на Геопортале Тюменской области, перейдя по ссылке и в меню в верхней левой части, выбрав галочку напротив нужного пункта", - пояснили специалисты.

Региональная сеть бесплатного интернета "TyumenFree" начала свою работу с 2012 года в рамках программы "Расширяя горизонты", целью которой является повышение доступности сети Интернет для населения.