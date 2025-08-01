Ишимский школьник презентует проект на IV Международном детском культурном форуме

t.me/depculture t.me/depculture

Воспитанник ишимской школы искусств "Мир талантов" Никита Селянинов презентует проект "Победа в сердце каждого живёт" экспертам IV Международного детского культурного форума в Москве. Победители получат поддержку в реализации от Минкультуры России, сообщает региональный департамент культуры.

Всего в форуме участвуют одиннадцать одарённых детей от 12 до 17 лет. Это лауреаты творческих конкурсов из Армизонского и Тюменского районов, Заводоуковского и Голышмановского округов, Тюмени и Ишима.

t.me/depculture t.me/depculture

С 21 по 23 августа в Московском дворце пионеров для почти 2 тыс. ребят из всех регионов России и 17 стран мира – Абхазии, Армении, Белоруссии, Омана, Турции, Сербии, Кубы и других проходят лекции, творческие встречи, мастер-классы, дискуссии по шести направлениям: музыка, театр, хореография, литература, кино, музеи и изобразительное искусство.

Всего пройдут 107 мероприятий, в программе примут участие 120 спикеров.