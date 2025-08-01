  • 22 августа 202522.08.2025пятница
Для тюменцев проведут бесплатное занятие по йоге на открытом воздухе

Общество, 15:54 22 августа 2025

администрация Тобольска (архив) | Фото: администрация Тобольска (архив)

Йога-практика состоится у уличной сцены мультицентра "Контора пароходства" 24 августа. Проведет ее преподаватель школы "Мудра" Леонида Земцова, сообщает Медиацентр молодежной политики Тюменской области.

Занятие пройдет по методу Айенгара. Это направление хатха-йоги известно своей традиционностью и терапевтическим эффектом. Метод характеризуется точным выполнением поз, глубоким пониманием анатомии тела и внутренней гармонией. Практика подходит для начинающих.

Начало в 15 часов. Вход свободный по предварительной регистрации. С собой необходимо взять коврик.

Возрастное ограничение: 16+

# занятие , йога

﻿
