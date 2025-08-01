  • 22 августа 202522.08.2025пятница
  • USD80,2548
    EUR93,5049
  • В Тюмени 22..24 С 2 м/с ветер северо-западный

Книги ТюмГУ-Press представят на международном фестивале "Красная строка" в Екатеринбурге 

Общество, 16:27 22 августа 2025

ТюмГУ

Международный книжный фестиваль "Красная строка" пройдет в Екатеринбурге 22-24 августа. Участие в нем примут издатели ТюмГУ-Press.

Среди участников фестиваля Лариса Массон — фельдшер Станции скорой медицинской помощи Тюмени с опытом работы более 20 лет. 23 августа в 11 часов в лектории "Корни" она представит книгу-новинку "Линия жизни. Сюжетные истории с колёс", подготовленную и опубликованную в Издательстве "ТюмГУ-Press". Сборник рассказов содержит истории, которые основаны на реальных событиях, но подлинные имена, адреса и некоторые факты при этом изменены.

На фестивале также представят книгу "Мурзы Кульмаметьевы. Власть и могущество (XVII-XVIII вв.)". Автор издания, кандидат исторических наук Зайтуна Тычинских 23 августа в 16 часов в лектории "Корни" проведёт лекцию-презентацию, посвящённую истории мурз Кульмаметьевых.

Книга адресована историкам, этнографам, культурологам и всем интересующимся историей Западной Сибири, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:00 22.08.2025Тюменские музеи вошли в рейтинг России и ближнего зарубежья
16:49 22.08.2025Тюменские студенты нарисовали государственную символику на окнах в честь Дня флага России
16:38 22.08.2025В четырех городах Тюменской области работают 180 общедоступных Wi-Fi-точек
16:27 22.08.2025Книги ТюмГУ-Press представят на международном фестивале "Красная строка" в Екатеринбурге 

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора