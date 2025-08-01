Книги ТюмГУ-Press представят на международном фестивале "Красная строка" в Екатеринбурге

Международный книжный фестиваль "Красная строка" пройдет в Екатеринбурге 22-24 августа. Участие в нем примут издатели ТюмГУ-Press.

Среди участников фестиваля Лариса Массон — фельдшер Станции скорой медицинской помощи Тюмени с опытом работы более 20 лет. 23 августа в 11 часов в лектории "Корни" она представит книгу-новинку "Линия жизни. Сюжетные истории с колёс", подготовленную и опубликованную в Издательстве "ТюмГУ-Press". Сборник рассказов содержит истории, которые основаны на реальных событиях, но подлинные имена, адреса и некоторые факты при этом изменены.

На фестивале также представят книгу "Мурзы Кульмаметьевы. Власть и могущество (XVII-XVIII вв.)". Автор издания, кандидат исторических наук Зайтуна Тычинских 23 августа в 16 часов в лектории "Корни" проведёт лекцию-презентацию, посвящённую истории мурз Кульмаметьевых.

Книга адресована историкам, этнографам, культурологам и всем интересующимся историей Западной Сибири, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.