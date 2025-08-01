В Тюмени стартует масштабный проект реабилитации детей с особенностями развития

| Фото: АНО "Институт уникальных детей" | Фото: АНО "Институт уникальных детей"

В Тюменской области начинается реализация социального проекта "Сенсорная интеграция: тройная реабилитация", ставшего победителем конкурса Фонда президентских грантов. Он направлен на помощь детям с ОВЗ и будет реализован до конца 2025 года.

Как сообщила корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель проекта АНО "Институт уникальных детей" Мария Белоус, инициатива представляет собой первый в регионе комплексный подход к реабилитации детей с особенностями развития. Проект направлен на помощь ребятам в возрасте от трех до 10 лет с различными нарушениями здоровья, включая аутизм, ментальные расстройства, ДЦП и синдром Дауна.

Программа реабилитации включает три основных направления работы: гидрореабилитацию в специально оборудованном бассейне, занятия с нейропсихологом в сенсорной комнате и адаптивную физическую культуру. Для реализации проекта подготовлены три специализированных помещения общей площадью более 90 квадратных метров.

В рамках проекта 20 детей получат по 30 индивидуальных занятий по каждому направлению. Все услуги предоставляются бесплатно. Специалисты будут вести детальный мониторинг прогресса каждого участника.

Мария Белоус привела данные опроса родителей детей с особенностями развития, которые отмечают высокую стоимость существующих реабилитационных услуг. Новый проект призван решить эту проблему, предоставляя качественную помощь нуждающимся семьям.

"Комплексный подход к реабилитации поможет улучшить координацию движений, укрепить опорно-двигательный аппарат и стабилизировать психоэмоциональное состояние маленьких участников программы", - подытожила руководитель проекта и напомнила, что направить заявку на участие можно здесь.

Добавим, на сегодняшний день в Центре реализуется пять грантовых проектов, а также пилотный проект комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов, который успешно реализуется в Тюменской области с 2022 года.

Инна Кондрашкина