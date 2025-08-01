  • 24 августа 202524.08.2025воскресенье
Тройняшкам с серьезными диагнозами помогли полностью восстановиться в тюменском центре "Надежда"

Общество, 09:59 24 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Историю успешного восстановления недоношенных тройняшек с серьезными диагнозами рассказали специалисты тюменского Детского реабилитационного центра "Надежда". Малыши родились на 33 неделе, перенесли ишемический инсульт с менингоэнцефалитом, а сейчас уже успешно готовятся к поступлению в первый класс.

В раннем возрасте у ребят диагностировали задержку речевого развития, активности и внимания. С шести месяцев они проходили реабилитацию в центре "Надежда". В результате кропотливой работы педагогов и родителей у двух мальчиков из тройни полностью восстановилась речь, внимание и звукопроизношение — сейчас они практически здоровы и готовятся к первому классу. Хорошую динамику демонстрирует и их сестренка - у нее еще сохраняется легкая слабость в правой стороне тела, но уже без ограничения движений, девочка тоже готовится стать первоклашкой.


"Этот случай — блестящий пример эффективности ранней реабилитации. Когда мы впервые увидели этих малышей, прогнозы были осторожные. Но их прогресс превзошел все ожидания!", — рассказала заведующая отделением нейрореабилитации, врач-невролог Марина Буторина.


Всего с начала 2025 года врачи и педагоги центра "Надежда" провели 2 тыс. 376 курсов медицинской реабилитации, поставили 139 инъекций ботулинотерапии по показаниям. Бригада паллиативной помощи выезжала 1 тыс. 679 раз, еще 48 детям оказана стационарная паллиативная помощь.

