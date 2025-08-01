Герой России напутствовал сборную Тюменской области перед турниром на Кубок для защитников Отечества

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Встреча команды Тюменской области, которая выступит на Кубке полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе для защитников Отечества, с Героем России Рустамом Сайфуллиным состоялась 24 августа. Также в филиале фонда “Защитники Отечества” презентовали спортивную форму тюменской сборной.

“Суть не в том, кто и какие места займет. Все, кто сегодня находится здесь, - уже победители. Я всегда говорю, что телу можно нанести ранение, духу - нельзя. Дух воина - стальной щит России”, – сказал Рустам Сайфуллин.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Отметим, Герой России и сам примет участие в Кубке полпреда президента в УФО для защитников Отечества. Он выступит в волейболе сидя, пауэрлифтинге и настольном теннисе.

Руководитель филиала фонда “Защитники Отечества” по Тюменской области Динара Поштаренко напомнила, что в команду входят 60 ветеранов специальной военной операции. 27 из них получили тяжелые ранения на фронте. Желающих выступить на Кубке было намного больше, чем требовалось в рамках положения, поэтому в регионе провели отборочные соревнования. Всего представители Тюменской области будут соревноваться по всем 13 направлениям турнира. Среди них шахматы, метание ножей, настольный теннис и другие.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Директор регионального департамента физической культуры и спорта Евгений Хромин подчеркнул, что на сегодняшний день Тюменская область является одним из лидеров среди субъектов Российской Федерации в плане вовлечения ветеранов СВО в физкультуру и спорт. Более 40 % демобилизованных регулярно занимаются физической активностью. В спорт систематически вовлечены и люди с особенностями здоровья - каким-либо видом или сразу несколькими занимаются 51 % из них. Среди участников СВО процент еще выше - 65 %.

Евгений Хромин уверен, что на предстоящих соревнованиях тюменской команде поможет боевой дух и качества, которые присущи всем военнослужащим. На них - героев сегодняшнего времени - равняется подрастающее поколение.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Напомним, Кубок полпреда президента в УФО для защитников Отечества стартует 26 августа, соревнования продлятся всю неделю.

Инна Пахомова