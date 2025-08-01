  • 24 августа 202524.08.2025воскресенье
  • USD80,7498
    EUR93,6274
  • В Тюмени 20..22 С 0 м/с ветер южный

Герой России напутствовал сборную Тюменской области перед турниром на Кубок для защитников Отечества

Общество, 19:38 24 августа 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Встреча команды Тюменской области, которая выступит на Кубке полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе для защитников Отечества, с Героем России Рустамом Сайфуллиным состоялась 24 августа. Также в филиале фонда “Защитники Отечества” презентовали спортивную форму тюменской сборной.

“Суть не в том, кто и какие места займет. Все, кто сегодня находится здесь, - уже победители. Я всегда говорю, что телу можно нанести ранение, духу - нельзя. Дух воина - стальной щит России”, – сказал Рустам Сайфуллин.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Отметим, Герой России и сам примет участие в Кубке полпреда президента в УФО для защитников Отечества. Он выступит в волейболе сидя, пауэрлифтинге и настольном теннисе.

Руководитель филиала фонда “Защитники Отечества” по Тюменской области Динара Поштаренко напомнила, что в команду входят 60 ветеранов специальной военной операции. 27 из них получили тяжелые ранения на фронте. Желающих выступить на Кубке было намного больше, чем требовалось в рамках положения, поэтому в регионе провели отборочные соревнования. Всего представители Тюменской области будут соревноваться по всем 13 направлениям турнира. Среди них шахматы, метание ножей, настольный теннис и другие.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Директор регионального департамента физической культуры и спорта Евгений Хромин подчеркнул, что на сегодняшний день Тюменская область является одним из лидеров среди субъектов Российской Федерации в плане вовлечения ветеранов СВО в физкультуру и спорт. Более 40 % демобилизованных регулярно занимаются физической активностью. В спорт систематически вовлечены и люди с особенностями здоровья - каким-либо видом или сразу несколькими занимаются 51 % из них. Среди участников СВО процент еще выше - 65 %.

Евгений Хромин уверен, что на предстоящих соревнованиях тюменской команде поможет боевой дух и качества, которые присущи всем военнослужащим. На них - героев сегодняшнего времени - равняется подрастающее поколение.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Напомним, Кубок полпреда президента в УФО для защитников Отечества стартует 26 августа, соревнования продлятся всю неделю.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# департамент спорта , Евгений Хромин , Рустам Сайфуллин , СВО

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:12 24.08.2025Более 30 тысяч гостей посетили летом первый городской пляж в Тюмени
20:39 24.08.2025Тюменская молодежь поучаствовала в разработке бренд-медиа федеральных ведомств
20:01 24.08.2025В Тюменской области запретят продажу алкоголя в День знаний
19:38 24.08.2025Герой России напутствовал сборную Тюменской области перед турниром на Кубок для защитников Отечества

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора