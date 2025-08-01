  • 24 августа 202524.08.2025воскресенье
Более 30 тысяч гостей посетили летом первый городской пляж в Тюмени

Общество, 21:12 24 августа 2025

ТГ-канал Максима Афанасьева | Фото: ТГ-канал Максима Афанасьева

30 тыс. тюменцев и гостей принял первый городской пляж на оз. Круглом в Тюмени за два летних месяца. Здесь прошло более 50 мероприятий разной направленности, на локацию получено более тысячи отзывов в популярных сервисах и через анкеты.

Об этом рассказал глава Тюмени Максим Афанасьев в своих соцсетях. "Это место быстро стало популярным и модным пространством, где можно не только отдохнуть, но и принять участие в спортивных мероприятиях, послушать хорошую музыку и пообщаться с друзьями", - отметил он.

Мэр пригласил горожан ярко и эффектно завершить пляжный сезон. Праздник состоится 29 августа. "Спасибо всем, кто поддержал и полюбил это место! Ждём вас в пятницу на первом пляже лета!", - заключил он.

