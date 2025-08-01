Новые трибуны установили на стадионе в Омутинском округе

| Фото: из Telegram-канала главы Омутинского округа Олега Кузнецова | Фото: из Telegram-канала главы Омутинского округа Олега Кузнецова

Новые трибуны установили на стадионе "Юность" в Омутинском округе. На трибунах смонтировали удобные сиденья и специальные навесы для защиты зрителей от непогоды, рассказал глава муниципального образования Олег Кузнецов.

"Лично убедился, насколько гармонично выглядит новый объект и какое удовольствие получать такие качественные обновления. Трибуны приобрели новый облик", - уточнил глава муниципалитета.

Он сделал ряд поручений по устранению недостатков обновленного оборудования и призвал земляков бережно относиться к отремонтированному стадиону.