Новые трибуны установили на стадионе в Омутинском округе

Общество, 13:53 25 августа 2025

из Telegram-канала главы Омутинского округа Олега Кузнецова | Фото: из Telegram-канала главы Омутинского округа Олега Кузнецова

Новые трибуны установили на стадионе "Юность" в Омутинском округе. На трибунах смонтировали удобные сиденья и специальные навесы для защиты зрителей от непогоды, рассказал глава муниципального образования Олег Кузнецов.

"Лично убедился, насколько гармонично выглядит новый объект и какое удовольствие получать такие качественные обновления. Трибуны приобрели новый облик", - уточнил глава муниципалитета.

Он сделал ряд поручений по устранению недостатков обновленного оборудования и призвал земляков бережно относиться к отремонтированному стадиону.

# Олег Кузнецов , Омутинский район , ремонт , стадион

