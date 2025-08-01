  • 25 августа 202525.08.2025понедельник
34 миллиона рублей перевели мошенникам жители Тюменской области за неделю

Происшествия, 13:09 25 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

34 млн рублей перевели телефонным и интернет-мошенникам жители Тюменской области за минувшую неделю. От действий злоумышленников пострадали 67 человек, сообщает региональная прокуратура.

Наибольшая сумма похищенных средств составила 5,5 млн руб. Неизвестный позвонил пенсионерке и под предлогом получения посылки убедил её перечислить сбережения на предоставленный банковский счет.

Прокуратурой Калининского административного округа Тюмени организован надзор за ходом и результатами расследования данного уголовного дела.

