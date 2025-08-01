34 миллиона рублей перевели мошенникам жители Тюменской области за неделю
34 млн рублей перевели телефонным и интернет-мошенникам жители Тюменской области за минувшую неделю. От действий злоумышленников пострадали 67 человек, сообщает региональная прокуратура.
Наибольшая сумма похищенных средств составила 5,5 млн руб. Неизвестный позвонил пенсионерке и под предлогом получения посылки убедил её перечислить сбережения на предоставленный банковский счет.
Прокуратурой Калининского административного округа Тюмени организован надзор за ходом и результатами расследования данного уголовного дела.