С 1 сентября восстановить права на управление маломерным судном можно в любом подразделении ГИМС МЧС России

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Государственная инспекция по маломерным судам (ГИМС) МЧС России за семь рабочих дней после подачи заявления на Едином портале госуслуг или при личном обращении в любое подразделение инспекции МЧС России восстановит права на управление маломерным судном. При этом обязательно потребуется предоставить медицинское заключение и сдать теоретический экзамен.

Порядок восстановления права управления маломерным судном, состоящем на учете в ГИМС, утвержден МЧС России. Соответствующий приказ ведомства зарегистрирован в Минюсте и начнет действовать с 1 сентября, сообщается на сайте МЧС.

"Восстановить права нельзя, если судоводитель лишен права управления маломерным судном или имеет просроченное медицинское заключение. Еще одним ограничением является наличие у судоводителя медицинских противопоказаний к управлению маломеркой по итогам освидетельствования", - отмечено в сообщении.