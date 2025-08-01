  • 26 августа 202526.08.2025вторник
С 1 сентября восстановить права на управление маломерным судном можно в любом подразделении ГИМС МЧС России

Общество, 11:08 26 августа 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Государственная инспекция по маломерным судам (ГИМС) МЧС России за семь рабочих дней после подачи заявления на Едином портале госуслуг или при личном обращении в любое подразделение инспекции МЧС России восстановит права на управление маломерным судном. При этом обязательно потребуется предоставить медицинское заключение и сдать теоретический экзамен.

Порядок восстановления права управления маломерным судном, состоящем на учете в ГИМС, утвержден МЧС России. Соответствующий приказ ведомства зарегистрирован в Минюсте и начнет действовать с 1 сентября, сообщается на сайте МЧС.

"Восстановить права нельзя, если судоводитель лишен права управления маломерным судном или имеет просроченное медицинское заключение. Еще одним ограничением является наличие у судоводителя медицинских противопоказаний к управлению маломеркой по итогам освидетельствования", - отмечено в сообщении.

# ГИМС , маломерные суда

