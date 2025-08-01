  • 26 августа 202526.08.2025вторник
  • USD80,6842
    EUR94,4622
  • В Тюмени 25..27 С 4 м/с ветер юго-восточный

80 пар Тюменской области поженились в самый неожиданный день недели

Общество, 12:03 26 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Необычный рекорд установили влюбленные Тюменской области: более 80 пар решили зарегистрировать свои отношения в понедельник, 25 августа 2025 года. Несмотря на народную мудрость про то, что понедельник – день тяжелый, для новобрачных он стал свадебным и самым счастливым, сообщили в региональном управлении ЗАГС.

Красивые цифры даты привлекли внимание влюбленных, а сотрудники ЗАГСа пошли навстречу желающим начать семейную жизнь именно в этот день. Торжественные церемонии прошли на высшем уровне – с маршем Мендельсона, искренними улыбками и теплыми поздравлениями.

Так, в Тюменском районе ведущие Юлия Субботина и Юлия Малинина создали особую атмосферу праздника, где каждый момент был наполнен любовью и радостью. Трогательные клятвы, обмен кольцами, первый танец молодоженов — все это превратило обычный рабочий день в настоящий праздник любви.

"Мы рады, что смогли подарить влюбленным возможность начать семейную жизнь в такой значимый день. Надеемся, что этот солнечный августовский день станет прочным фундаментом для долгих и счастливых отношений всех пар", — подытожила начальник управления ЗАГС Тюменского района Наталья Яркова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ЗАГС , молодожены , Тюменский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:20 26.08.2025В Тобольске для участия в выборах зарегистрировано 79 тыс. 178 избирателей
12:58 26.08.2025Новый предмет и меньше контрольных ждут тюменских школьников с 1 сентября
12:36 26.08.2025Глава Тобольска стал наставником проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области"
12:14 26.08.2025 14 тыс. первоклассников сядут за парты 1 сентября в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора