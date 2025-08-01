80 пар Тюменской области поженились в самый неожиданный день недели

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Необычный рекорд установили влюбленные Тюменской области: более 80 пар решили зарегистрировать свои отношения в понедельник, 25 августа 2025 года. Несмотря на народную мудрость про то, что понедельник – день тяжелый, для новобрачных он стал свадебным и самым счастливым, сообщили в региональном управлении ЗАГС.

Красивые цифры даты привлекли внимание влюбленных, а сотрудники ЗАГСа пошли навстречу желающим начать семейную жизнь именно в этот день. Торжественные церемонии прошли на высшем уровне – с маршем Мендельсона, искренними улыбками и теплыми поздравлениями.

Так, в Тюменском районе ведущие Юлия Субботина и Юлия Малинина создали особую атмосферу праздника, где каждый момент был наполнен любовью и радостью. Трогательные клятвы, обмен кольцами, первый танец молодоженов — все это превратило обычный рабочий день в настоящий праздник любви.

"Мы рады, что смогли подарить влюбленным возможность начать семейную жизнь в такой значимый день. Надеемся, что этот солнечный августовский день станет прочным фундаментом для долгих и счастливых отношений всех пар", — подытожила начальник управления ЗАГС Тюменского района Наталья Яркова.