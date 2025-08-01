Наставники поделятся опытом с участниками программы "Боевой кадровый резерв"

На 33 % увеличился уровень знаний участников программы "Боевой кадровый резерв" по итогам первого модуля. Он был посвящен сфере госуправления. Эксперты провели лекции, практические занятия и серию тренингов, направленных на развитие личностно-профессиональных компетенций. Спикерами выступили преподаватели высшей школы госуправления Президентской академии, представители правительства области.

Участники региональной программы "Боевой кадровый резерв" уже выбрали своих наставников. По словам директора регионального департамента общественных связей Ирины Широковой, пробелы можно будет восполнить, в том числе во время стажировки.

"Наставник расскажет, как организовано межведомственное взаимодействие в органах власти Тюменской области, поделится своим управленческим опытом и поможет составить вашу индивидуальную образовательную траекторию развития", - рассказала она.

Отметим, наставник будет сопровождать участника программы "Боевой кадровый резерв" на протяжении всего года обучения.