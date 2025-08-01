  • 26 августа 202526.08.2025вторник
Крытый каток на Судоремонтной в Тюмени достроят к октябрю

Экономика, 11:41 26 августа 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Строительство крытого ледового катка на улице Судоремонтной в Тюмени выходит на финишную прямую. Объект планируют сдать к началу октября, сообщили в Telegram-канале главного управления строительства Тюменской области.

На завершающем этапе специалисты сосредоточились на важных процессах. В здании ведутся отделочные работы, а также завершается установка всех необходимых инженерных систем. Строители уделяют особое внимание как внутренним, так и наружным коммуникациям.

Территория вокруг катка активно благоустраивается. Рабочие укладывают асфальт и резиновое покрытие, обустраивают футбольное поле с качественным ограждением. Для посетителей установят удобные скамейки и современные тренажеры.

Особое внимание уделяется созданию комфортной инфраструктуры. На территории появятся современные игровые площадки и вместительная парковка. Из-за особенностей рельефа местности важной частью проекта стало возведение подпорных стен, которые будут защищать территорию от дождевых вод.

Новый спортивный комплекс предоставит жителям Тюмени широкие возможности для занятий спортом. Здесь можно будет тренироваться как в зимний, так и в летний период, используя современные спортивные площадки и ледовое поле.

Напомним, ориентировочная площадь нового объекта — 4042 кв. м с ледовым полем 30 на 60 м. Внутри будут оборудованы шесть раздевалок. В каждой из них установлены душевые кабины и шкафчики с подогревом. Для зрителей организовано 100 посадочных мест. Все материалы для строительства произведены тюменскими предприятиями.

Инна Кондрашкина

