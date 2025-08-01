  • 26 августа 202526.08.2025вторник
Новый предмет и меньше контрольных ждут тюменских школьников с 1 сентября

Общество, 12:58 26 августа 2025

Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия

Учащиеся 5-7 классов будут изучать новый курс — "История нашего края", а количество контрольных работ в школьной программе теперь будет занимать не более 10 % учебного времени.

Об основных изменениях в учебном процессе информационному агентству "Тюменская линия" рассказали в департаменте образования и науки Тюменской области.

"Изменено содержание предмета "История". Из учебного плана в 6–7 классах исключено "Обществознание". Школьники 5-7 классов будут изучать курс "История нашего края". Все изменения проходят в соответствии с приказом Минпросвещения", — сообщили в департаменте.

Определены требования к количеству оценочных процедур. Длительность контрольной может составлять один–два урока, практических работ — один урок.

Для первоклассников в течение первой четверти будут проходить не более трех уроков в день, а в старших классах вводится агротехнологический профиль обучения.

Вера Коршунова

