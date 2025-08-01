38,5 км дорог отремонтировали в Тюмени в летний период

| Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева | Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева

Фрезерование и текущий ремонт на дорогах общей протяженностью 38,5 км выполнили в Тюмени в летний период. Это составляет 648 тыс. кв метров, сообщил глава города Максим Афанасьев в своем Telegram-канале.

Дополнительно проведен ямочный ремонт на площади 49 тыс. 106 кв. метров и работы по ликвидации колейности на 16 тыс. 11 кв. метрах.

Глава Тюмени отметил, что в настоящее время работы на ряде объектов активно продолжаются.

"Так, на проезде Солнечный идет ремонт на более чем 20 тысячах квадратных метрах, ведется установка новых плавающих смотровых колодцев, дождеприёмных решеток и устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. На участке Тобольского тракта, от ул. Малышева до строения 101 по Тобольскому тракту, ведётся устройство верхнего слоя дорожного покрытия из ЩМА. Ремонт этого объекта на особом контроле. На улице Ямской демонтирован существующий тротуар (12 кв. м), подготовлено песчано-щебеночное основание под установку бордюра", - сообщил Афанасьев.

Также, по его словам, подрядчик прилагает усилия для скорейшего завершения работ на пересечении улиц Ленина и Первомайской, что позволит запустить движение транспорта.